Valquir Aureliano

A Parada da Diversidade de Curitiba voltou. Depois de dois anos com eventos apenas online por causa da pandemia, a parada já está na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico. O evento celebra a comunidade LGBTQIA+.

A marcha nesta tarde de domingo (15) com o desfile dos participantes pela Rua Barão do Serro Azul e pela Avenida Cândido de Abreu, em direção à Praça Nossa Senhora de Salette, com previsão de chegada às 19h. Várias ruas que dão acesso ao trajeto ficarão bloqueadas do início da marcha até a chegada dos participantes.

Ruas bloqueadas durante a marcha

Rua Inácio Lustosa, no cruzamento com a Rua Riachuelo

Rua Barão de Antonina, no cruzamento com a Rua Mateus Leme

Rua Heitor Stockler de França, nos cruzamentos com as ruas Presidente Faria e Ary Camargo de Queiroz

Avenida Cândido de Abreu, no cruzamento com a Rua Comendador Fontana

Rua Aristides Teixeira, no cruzamento com a Rua Mateus Leme

Rua Papa João XXIII, nos cruzamento com as ruas Lysimaco Ferreira da Costa e Ernani Santiago de Oliveira

Rua Lysimaco Ferreira da Costa, no cruzamento com a Rua Marechal Hermes

Rua Campos Sales, no cruzamento com a Rua Mauá

Rua Ivo Leão, no cruzamento com a Rua João Gualberto

Largo Melwin Jones, no cruzamento com a Rua Prefeito Rosaldo Gomes Mello Leitão

Rotatória da Rua Mário de Barros, no acesso ao Palácio do Governo

Serviço: Marcha pela Diversidade

Horário: das 14h30 às 19h

Local: da Praça Dezenove de Dezembro até a Praça Nossa Senhora de Salete