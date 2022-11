Gabriel Bukalowski

A Parada da Diversidade LGBTI volta às ruas de Curitiba depois de dois anos, no próximo dia 15 de novembro. A concentração começa na Praça 19 de Dezembro, no Centro Cívico, a partir das 12h. A saída dos trios está prevista para às 14h30 e seguirá pela avenida Cândido de Abreu até a praça Nossa Senhora da Salete.



Organizada desde 2005 pela Associação Paranaense da Parada da Diversidade, com o apoio de outras organizações, o evento tem a expectativa de reunir público de Curitiba, região metropolitana, caravanas do litoral e interior do Paraná, e também de outros estados. O objetivo do ato é contribuir para o enfrentamento da discriminação e violações de direitos contra a população LGBTI.