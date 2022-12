Foto: PRF

Um paraguaio acabou preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (9 de dezembro) após tentar atravessar a a Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, com mais de 300 quilos de maconha.

Segundo os policiais, o homem se aproveitou do jogo entre Brasil e Croácia para tentar ingressar no país sem ser notado. Inclusive, ele tentou atravessar a Ponte Internacional da Amizade justamente na hora em que Neymar marcou o gol brasileiro, mas a estratégia acabou não dando certo porque o cheiro de maconha chamou a atenção dos agentes.

Ao vistoriarem o veículo, agentes da Receita Federal encontraram a droga escondida em um fundo falso na carroceria da caminhonete. Os entorpecentes foram encaminhados para a Polícia Federal (PF).