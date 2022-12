Divulgação/Assessoria – Aeroporto Afonso Pena

Os aeroportos brasileiros voltaram a registrar atrasos nos voos nesta manhã de terça-feira, 20 de dezembro, em função da greve dos aeronautas. No Paraná, houve três atrasos no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Um voo foi cancelado. Já em Foz do Iguaçu, dois voos estavam atrasados e em Londrina, até as 8h30 desta manhã não impactos.

Os dados são da CCR Aeroportos, empresa que administra os terminais aéreos citados. A orientação para os passageiros é que consultem as companhias aéreas sobre os horários dos voos antes de se deslocarem para os aeroportos.

Ainda conforme dados dos setor, no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da capital paulista, e o Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 7h, em Congonhas eram registrados 6 cancelamentos e 8 atrasos. Em Cumbica, a GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrava três voos atrasados e nenhum cancelamento.

Desde segunda (19), a paralisação ocorre diariamente das 6h às 8h. No primeiro dia, 50 voos em Congonhas sofreram atrasos.

A paralisação está prevista para ocorrer também nos aeroportos de São Paulo, Guarulhos, Campinas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza. No Rio, na manhã desta terça (20), três voos tinham sido cancelados no Aeroporto Santos Dumont por volta das 8h.

Reivindicações

A categoria cobra melhores condições de trabalho, além de reajustes salariais. Na sexta, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou a manutenção de 90% dos aeronautas em serviço no caso de greve da categoria.

A decisão é uma resposta à ação judicial do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) contra o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA).