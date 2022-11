Jonathan Campos/AEN

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria estadual da Saúde, antecipou em uma semana o pagamento de R$ 27,8 milhões para 41 prestadores de serviços do Estado. Os recursos são direcionados aos hospitais filantrópicos do Paraná e se referem aos resultados obtidos de acordo com as metas estabelecidas nos convênios (contratualização).

“Uma das prioridades da nossa gestão é a parceria com os prestadores, especialmente neste contexto de um cenário pós-pandêmico. Seguimos dando continuidade ao nosso compromisso com a filantropia, que sempre garantiu um valioso serviço à área da saúde do Estado”, destacou o secretário Beto Preto, que assinou a autorização para o pagamento. Ele enfatizou que a rede filantrópica de hospitais tem um papel fundamental na expansão do atendimento aos paranaenses.

“Sob a orientação do governador Ratinho Junior, temos seguido uma linha de zelo e valorização de prestadores de serviço no Paraná. Os hospitais filantrópicos, além de terem sido grandes parceiros na pandemia, se destacam justamente por apoiar o Estado não apenas na capacidade de atendimento, mas também na tarefa da regionalização da saúde, o que permite chegar até a casa das pessoas com mais eficiência”, completou.

Novembro Azul reforça cuidados com saúde do homem, que costuma buscar menos assistência

Desde janeiro, a Secretaria da Saúde já destinou mais de R$ 878 milhões para os hospitais filantrópicos, contemplando as áreas de serviço ambulatorial, autorização de internações hospitalares e também contratualização.

“Temos realizado investimentos e fortalecido toda a rede hospitalar do Estado, o que também inclui as unidades filantrópicas. Esta expansão em recursos se deu em muito por conta da luta contra a pandemia, o que rendeu um legado para a saúde do Paraná. Hoje, nosso trabalho é pela manutenção e desenvolvimento destas melhorias, que fazem a diferença na qualidade de vida de todos”, finalizou o secretário.