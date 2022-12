A feira de serviços Paraná Cidadão, que oferece gratuitamente a emissão de documentos, orientação jurídica, ações de saúde e em outras áreas, chega ao bairro Sítio Cercado, em Curitiba, na próxima semana. Ela será realizada nos dias 15 e 16 de dezembro (quinta e sexta-feira) no Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo.

O Paraná em Ação é uma promoção do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), em parceria com a Prefeitura de Curitiba e outras entidades.

Durante os dois dias, profissionais vão orientar gratuitamente a população e prestar serviços referentes a emissão de RG e CPF, Nota Paraná, intermediação de mão de obra, educação, tarifas sociais de água e luz, cartão do autista e atendimentos direcionados à mulher no Ônibus Lilás (Unidade Móvel de Enfrentamento à Violência contra Mulher).

Também estão previstos atendimentos a migrantes por meio do Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná (Ceim): regularização documental, encaminhamento para cursos, qualificações e empregos. Além disso, serão realizadas exposições das polícias Militar e Civil do Paraná.

No evento, serão disponibilizas 200 senhas para emissão da Carteira de Identidade. Os atendimentos ao público serão realizados as 9h às 17h.

Serviço:

Datas: 15 e 16 de dezembro (quinta e sexta-feira)

Horário: das 9h às 17h

Local: Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo – Rua Ourizona, 1681, Sitio Cercado

Mais informações: www.sejuf.pr.gov.br