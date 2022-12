Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O Paraná confirmou mais 1.267 casos de Covid-19 no boletim de ontem, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR). O boletim não tem novas mortes pela doença. O total de casos agora passou para 2.793.852 e o de mortes para 45.324. Os casos confirmados divulgados nesta data são de: dezembro (986), novembro (269), agosto (1), junho (1), fevereiro (2) e janeiro (2) de 2022; julho (1), junho (1) e abril (2) de 2021; e dezembro (2) de 2020.



O Brasil registrou, desde o início da pandemia, 690.754 mortes por Covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. O número total de casos confirmados da doença é de 35.577.538.

O novo boletim trouxe 6.777 novos casos. No mesmo período, foram confirmadas 7 mortes de vítimas do vírus.