(Crédito: Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná)

A Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa-PR) confirmou nesta sexta-feira mais 257 casos e seis óbitos por Covid-19. Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado diariamente pela pasta, os quais apontam ainda que o estado já acumula, desde o início da crise sanitária, um total de 2.742.294 diagnósticos e 45.208 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de: novembro (110), outubro (112), agosto (1), junho (3), maio (6), abril (2), março (7), fevereiro (2) e janeiro (5) de 2022; julho (1), maio (2) e abril (3) de 2021; e dezembro (2) e junho (1) de 2020.

Já os pacientes que foram a óbito residiam em Piraquara (2), enquanto cada um dos seguintes municípios registrou uma morte: Quatro Barras, Paranaguá, Colombo e Campo Magro.

Os óbitos divulgados nesta data são de: outubro (1) de 2022; abril (1) e janeiro (1) de 2021; e dezembro (1), julho (1) e junho (1) de 2020

Média móvel

Segundo os dados da Sesa-PR, a média móvel (de 7 dias) de casos de Covid-19 está em 92, com alta de 21,1% na comparação com 14 dias atrás. A média móvel de óbitos, por outro lado, está próxima de zero, mantendo-se estável nas duas últimas semanas.

Internações

Nesta sexta-feira (4 de novembro), às 11 horas, o Paraná registrava um total de 269 pacientes internados na rede pública de saúde com casos de síndromes respiratórias agudas graves (SRAG). Desse total, 60 estão hospitalizados em Unidades de Terapia Intensiva (10 deles em UTIs pediátricas) e 209 estão em leitos clínicos (58 em leitos pediátricos).