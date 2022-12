Franklin de Freitas

O dia tem previsão de estabilidade nesta quinta-feira (15). Assim como nesta quarta (14), as temperaturas seguem amenas na parte Sul do Paraná, mas faz calor no Norte e no Noroeste. O sol aparece em todas as regiões, apesar de algumas nuvens na Grande Curitiba e Litoral ao longo do dia.



Na sexta-feira (16) e no sábado (17), contudo, o tempo muda de novo em Curitiba, e há possibilidade de chuva. As temperaturas na Capital ainda seguem amenas e pode até mesmo fazer algum friozinho no fim de semana, com máximas abaixo dos 20ºC.



As temperaturas na Capital e região devem subir a partir da véspera do Natal.