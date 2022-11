Freepik

O Brasil deve registrar 704 mil novos casos de câncer por ano de 2023 a 2025, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência. A estimativa foi divulgada ontem pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca).



A publicação Estimativa 2023 – Incidência de Câncer no Brasil mostra no Paraná a estimativa para 2023 é de 36,9 mil novos casos, sendo o de pele não melanona o de maior incidência (9 mil), seguido por mama feminina (3.650) e próstata (3.430).



Em Curitiba a estimativa é de 6.080 novos casos no ano que vem, sendo a maioria de pele não melanona (1.400), mama feminina (770) e cólon e reto (550).