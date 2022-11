O Paraná é o estado com maior índice de proficiência em inglês no Brasil, ao lado do Rio Grande do Sul. Ambos alcançaram o nível muito alto em ranking mundial realizado pela gigante global de educação EF Education First. O resultado está acima da média brasileira, que foi considerada moderada. A média dos paranaenses foi de 551 pontos, 19 a mais do que em 2021.



O Índice de Proficiência em Inglês (EPI) é divulgado anualmente e contou com a participação de 2,1 milhões de pessoas de 111 países que não têm o inglês como língua nativa. O Brasil alcançou a 58ª posição, duas acima da colocação em 2021.



No ano passado, o Paraná ocupava a segunda posição no ranking, atrás de Minas Gerais.



Com esse nível de conhecimento, segundo o estudo, é possível fazer apresentações de trabalho, ler e assistir notícias e programas de televisão e conversar sobre temas variados. Disponibilizado pelo site efset.org, o teste classifica os participantes de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR, sigla em inglês). A prova tem pontuação máxima de 800 pontos.



Para o Diretor-Geral da EF Education First Eduardo Santos, a melhora pode estar relacionada a políticas públicas e privadas de incentivo ao estudo do idioma. No Paraná, a EF fechou parceria com o governo estadual para qualificar professores da rede pública e reforçar o aprendizado dos alunos. Mais de 800 mil alunos e professores estão inscritos no programa Inglês Paraná. Os estudantes já fizeram mais de 9,5 milhões de lições.



“O resultado é extremamente positivo e mostra que o Governo está preocupado em promover políticas públicas para o aprendizado do idioma. Muitas empresas brasileiras também estão investindo no desenvolvimento e seus colaboradores, pois perceberam que é uma forma de qualificar suas habilidades pessoais e impulsionar o crescimento dentro das empresas”, afirma Santos.