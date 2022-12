Preparo de terra. Pinhão, 12/09/2019 Foto:Jaelson Lucas / AEN

O Paraná é o estado brasileiro com maior proporção de terras consideradas com muito boa potencialidade ao desenvolvimento agrícola. É isso o que revela um estudo inédito do IBGE, chamado “Mapa de Potencialidade Agrícola Natural das Terras do Brasil” e divulgado ontem, no Dia Mundial do Solo.



Segundo a publicação, que identificou mais de 500 tipos de solos em todo o Brasil e os classificou em cinco classes de potencialidade, o Paraná possui um território total de 199.308 km², dos quais 24.313 km² (12,2% do total) são considerados como tendo muito boa potencialidade ao desenvolvimento agrícola. Trata-se da unidade da federação com maior proporção de terras muito boas (a frente de Rondônia, com 11,1%, e Pernambuco, com 10,5%) e da terceira com maior extensão dessas áreas (24.313 km², atrás apenas de Rondônia, com 26.466 km²; e Bahia, com 26.161 km²).



A maior parte dessas áreas estão entre as macrorregionais norte e noroeste do estado, mas o território paranaense ainda soma 36.855 km² (o equivalente 18,5% de sua área total) com boa potencialidade agrícola, o que significa – somando as áreas boas e muito boas – que quase um terço das terras paranaenses são altamente agricultáveis.



O analista da pesquisa, Daniel Pontoni, destaca que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, o que demonstra a importância da publicação, que é inédita. “Buscamos entender melhor o potencial agrícola do solo do Brasil e suas limitações, fazendo uma análise não indicativa de uso, mas interpretativa do solo e do relevo”.



A publicação interpretou o potencial natural dos solos para a agricultura, a partir do mapeamento do IBGE, levando em consideração os recursos naturais, o solo e o relevo. O instituto destaca que os mais de 500 tipos de solos em todo o Brasil foram classificados segundo características como textura, pedregosidade, rochosidade e erodibilidade, para definir se a terra tem potencialidade ou restrições ao desenvolvimento agrícola.

Mais de um terço do território é agricultável

Ainda que um terço do território paranaense apresente alta potencialidade agrícola, é seguro dizer que as áreas agricultáveis superam essa proporção. Isso porque 67.876 km² do estado (34,1% do total) apresentam potencial moderado. Segundo o IBGE, são areas que têm relevos ligeiramente acidentados e que exigem adequações para a agricultura, mas que são relativamente fáceis de serem corrigidas.

Além disso, o estudo ainda identificou que o estado apresenta 18.940 km² (9,5%) de áreas com restrições significativas ao desenvolvimento da agricultura, enquanto as áreas com restrições muito fortes ao uso agrícola somam 45.863 km² (23% do estado). As primeiras possuem relevos mais acidentados, com problemas de fertilidade e restrições de profundidade, o que pediria ações mais complexas de manejo agrícola e uma agricultura especializada adaptada. As segundas, são locais com declividade muito acentuada, a presença de sais indesejáveis ou restrições importantes de profundidade, o que exigiria ações muito significativas e intensivas para tornar a terra adequada ao plantio.

Arável

Dia Mundial do Solo

O Dia Mundial do Solo, celebrado todos os anos em 5 de dezembro, foi instituído em 2013 pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), celebrado pela primeira vez em 2014 e tem o objetivo de divulgar a importância dos solos para a manutenção da vida no planeta Terra.

O dia 5 de dezembro foi escolhido em homenagem ao aniversário do H.M. King Bhumibol Adulyadej, rei da Tailândia e que sancionou oficialmente a data junto à ONU.

Em 2022, o tema da data é “Solos: onde a alimentação começa”, com a campanha #WorldSoilDay levando a conscientização sobre a importância de manter os ecossistemas saudáveis e o bem-estar humano, abordando os crescentes desafios na gestão do solo, aumentando a consciencialização sobre o solo e incentivando as sociedades a melhorar a saúde do solo.

Área territorial do Paraná, por classe de potencialidade agrícola natural das terras

Área territorial

Total: 199.308 km²

Porcentual: 100%

Muito boa

Total: 24.313 km²

Percentual: 12,2%

Boa

Total: 36.855 km²

Porcentual: 18,5%

Moderada

Total: 67.876 km²

Porcentual: 34,1%

Restrita

Total: 18.940 km²

Porcentual: 9,5%

Fortemente restrita

Total: 45.863 km²

Porcentual: 23,0%