Daniel Castellano/SMCS/Arquivo

O Instituto de Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou aviso de alerta laranja para tempestade no Paraná. O alerta vale das 23 horas desta terça (27) até as 10 horas de quarta (28). A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

O aviso também vale para o sul de São Paulo, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul.

De acordo como Simepar, o tempo fica instável nesta quarta-feira, com chuvas que podem ocorrer em qualquer hora do dia em alguns setores do estado, principalmente a partir do oeste. Instabilidades se desenvolvem na região sul do país, enquanto uma frente fria avança no mar na altura da região. Por conta disto, as temperaturas se elevam um pouco mais lentamente nesta quarta-feira. Em Curitiba, a máxima deve chegar a 25 graus e a mínima fica em 18 graus, Na quinta (29), na capital, a previsão é de pancada de chuvas, com temperaturas entre 15 e 25 graus. Na sexta (30) e sábado (31), o sol deve brilhar.

No Litoral, segundo o Simepar, também há risco de tempestade entre terça (27) e quinta (29), mas na sexta (30) e sábado (31), o sol vai brilhar. As máximas variam entre 235 e 26 graus.