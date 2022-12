Foto: Mário Akira

O Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para onda de calor no Paraná com temperaturas 5ºC acima da média . O alerta vale até às 21 horas desta sexta (9) e vale para toda a região sul.

Curitiba registrou temperatura de 29,5°C pouco depois das 15h30 desta quinta-feira (8), com sensação térmica de 30°C, segundo o Simepar. O sol apareceu forte.

O que vem por aí

Na sexta-feira (9), as condições atmosféricas pouco se alteram no Paraná, mas com mais nuvens entre porções ao sul e centro no amanhecer. Algumas chuvas são esperadas com o calor a partir da tarde, especialmente em áreas de serras. Esquenta novamente em todos os setores do Estado. Em Curitiba, a temperatura máxima deve bater os 29 graus novamente nesta sexta (9). No sábado (10) e domingo (11), segundo o Simepar, as temperaturas devem variar de 18 a 29 graus na capital paranaense e há possibilidade de pancadas de chuva.

Em cidades do interior do Paraná, a previsão é de mais calor ainda. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, a previsão é de máxima de 32 graus.