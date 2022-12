Número de segurados subiu 3,4% em outubro (Marcello Casal Junior/Agência Brasil)

O Paraná ultrapassou a marca de 3 milhões de beneficiários de planos médico-hospitalares na saúde suplementar em outubro. Em análise feita pela Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) com base nos dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o estado teve crescimento de cerca de 98,9 mil beneficiários nos planos médico-hospitalares, em comparação a outubro de 2021, o equivalente a um aumento de 3,4%.



No âmbito nacional, o número de beneficiários de planos médico-hospitalares em outubro de 2022 atingiu a marca de, aproximadamente, 50,2 milhões. Houve crescimento de cerca de 1,64 milhão de beneficiários nos planos médico-hospitalares, em comparação a outubro de 2021, o equivalente a 3,4% de aumento. No comparativo entre outubro e setembro de 2022, o crescimento foi de 72,8 mil usuários.



Com 25% da população coberta por planos médicos, a Federação aponta que ainda há espaço para o setor crescer.



“A principal missão dos planos de saúde é ampliar o acesso à saúde no país, com sustentabilidade e segurança. Para isso, uma série de mudanças são necessárias, como a modernização do marco regulatório do setor e o controle de custos em saúde, que recai sobre as mensalidades e acaba dificultando o acesso de parte da população aos planos”, explica Vera Valente, diretora-executiva da FenaSaúde.



Os resultados da pesquisa indicam que o acesso seguro à saúde é o que 39% dos entrevistados buscam ao contratar planos