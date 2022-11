Gilson Abreu/ANPr

Desde a tarde de domingo (13), o tempo está favorável ao desenvolvimento de nuvens de chuva em diversas regiões do Paraná, em função do clima abafado. Temporais seguiram se deslocando no decorrer da tarde, associados à ocorrência de pancadas de chuva, raios e algumas rajadas de vento forte e de forma pontual no interior do Estado. Em Curitiba, a chuva e as trovoadas chegaram no final da tarde.

Para esta segunda-feira (14), a previsão ainda é de chuva ao longo do dia, com possibilidades de temporais localizados em várias áreas do Paraná. O tempo segue abafado. Na terça-feira (15), a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) é de sol na maior parte do Estado. Em Curitiba, o céu também amanhece claro e assim permanece até o fim de semana.

As temperaturas, contudo, ainda não ficam muito elevadas, estacionando na casa dos 21 a 23 graus de segunda-feira a sábado (19). Uma elevação mais forte deve ocorrer a partir do próximo domingo (20). Mas até o final do mês ainda pode acontecer de haver dias com temperaturas mais baixas na Capital, apesar da proximidade do verão, que começa no final de dezembro.