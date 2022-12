Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná

O Paraná registrou 4.106 casos e 7 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. É que diz o boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná desta sexta-feira (23). Com isso, o número de casos no Estado saltou para 2.834.326 e o de mortes chegou a 45.426.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de: dezembro (3193), novembro (793), setembro

(1), agosto (2), março (1), fevereiro (3) e janeiro (2) de 2022; novembro (1), julho (1), junho (1), maio (2), abril (3), março (5), fevereiro (1) e janeiro (3) de 2021; e dezembro (2), novembro (1) e maio (1) de

2020.

As mortes foram de três mulheres e quatro homens. As idades variavam entre 53 e 98 anos. Os pacientes que foram a óbito residiam em São Miguel do Iguaçu (1), Paiçandu (1), Maringá (1), Espigão Alto do Iguaçu (1), Engenheiro Beltrão (1), Curitiba (1) e Araucária (1). Os óbitos divulgados são todos de dezembro de 2022.