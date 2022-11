Reprodução/Sesa-PR

De acordo com o novo boletim da Secretaria de Estado da Saúde sobre a dengue, publicado ontem, o Paraná registrou mais 103 novos casos. Atualmente são 1.394 confirmações em 175 municípios, somando 16.738 notificações da doença. Não há novos óbitos neste boletim. São dois casos até o momento no novo ano epidemiológico.



Com a chegada da temporada mais chuvosa e do verão, que começa em dezembro, a Secretaria de Saúde iniciou ontem um encontro para atualização e reforço das ações de enfrentamento ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.



O treinamento, realizado em Curitiba, pretende capacitar as equipes para as ações a serem desenvolvidas nos próximos meses, e em especial no próximo dia 19 de novembro, data escolhida para o Dia Nacional de Combate à Dengue.

Os criadouros mais comuns do mosquito da dengue são pneus, calhas, vasos, pratos de vasos, garrafas, caixas d’água sem tampa ou com a tampa quebrada, latas, lonas ou plásticos, ralos, bromélias, piscinas sem tratamento, banheiros em desuso, cisternas sem vedação adequada e recipientes que possam acumular água.