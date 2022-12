Guilherme Wille-SMCS

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) registrou mais 2.502 casos e seis mortes por Covid-19 no boletim deste sábado (24), véspera de Natal. Entre as mortes, um bebê e um idoso de 97 anos.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de: dezembro (2451), novembro (28), agosto (1), maio (2), fevereiro (2) e janeiro (4) de 2022; julho (1), abril (2) e março (9) de 2021; e dezembro (2) de 2020.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (4). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Vera Cruz do Oeste e Nova Fátima. Os óbitos divulgados nesta data são de: dezembro (6) de 2022.

O total de casos saltou para 2.836.776 e o de mortes para 45.432 desde o início da pandemia.