Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná confirmou, nesta quinta-feira (8), mais 3.626 casos de Covid-19 no Paraná. Também foram acrescidos mais oito mortes em decorrência da doença. Entre elas, está a morte de uma jovem de apenas 23 anos em Curitiba. O total de casos no Estado foi para 2.786.560 e o de mortes para 45.311.



Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (3). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Pitanga, Paranavaí, Londrina, Congonhinhas e Bandeirantes. Os óbitos divulgados nesta data são de: dezembro (6), agosto (1) e março (1) de 2022.



Curitiba divulga boletins semanais. O último, na quarta-feira (7), tinha 10.511 novos casos da doença em sete dias– uma média de 1.502 por dia. No mesmo período, foram divulgadas 15 mortes pela doença – em média, duas por dia. Na terça-feira (6), a cidade tinha 9.982 casos ativos, correspondente ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.



O Brasil registrou nesta quinta-feira (8) mais 33.935 casos da doença e 100 mortes, segundo dados do boletim do Ministério da Saúde. O total de casos pulou para 35.531.716 e o de óbitos saltou para 690.677 desde o início da pandemia.