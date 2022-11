Ari Dias/AEN

O Paraná registrou mais 308 casos de Covid-19 no boletim divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR). Novamente, não houve novas mortes confirmadas neste boletim. Até o momento o totaal de casos é de 2.745.009 e de mortes 45.210.



Os boletins de Curitiba sao semanais, e um novo deve ser divulgado hoje. O último mostrou que Curitiba registrou de 2/11 a 8/11, 979 novos casos da doença – uma média de 140 por dia. No mesmo período, foi registrada uma morte pela doença, divulgada no dia 8 de novembro.



Eram 875 casos ativos, correspondente ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus até o dia 8.