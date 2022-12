Miguel Angelo/CNI

O Paraná teve saldo positivo de 4.832 empregos em novembro. Com o resultado, já soma 153.693 empregos gerados em 2022, se consolidando como o maior empregador da região Sul. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e Previdência.



No acumulado do ano, foram 1.627.912 contratações contra 1.474.219 demissões. Com o saldo, o Paraná fica atrás apenas dos estados mais populosos do Sudeste. No Brasil, o saldo de empregos em novembro foi de 135.495 vagas