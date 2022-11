A Polícia Militar do Paraná (PMPR) informou às 11 horas desta manhã de terça-feira, 8 de novembro, que há três bloqueios parciais nas rodovias estaduais do Estado.

A PMPR informou ainda que os números são atualizados de hora em hora podendo haver mudanças nos pontos de bloqueio entre uma atualização e outra.

Rodovia estadual

Pontos com bloqueio parcial: 03

(Umuarama, PR-323)

(Campo Mourão, PR-487)

(Peabiru, PR-158)

Até o momento foram realizados 238 boletins de ocorrência por conta das manifestações e bloqueios das rodovias estaduais, conforme dados do último boletim da PMPR.

Rodovia federal

Cerca de 40 manifestantes promovem o fechamento total da BR-373, no km 267, perímetro urbano de Prudentópolis. Dois tratores são usados para bloquear a estrada que conta com uma fila de 500 metros. Por volta de 11h30, a PRF consegui negociar a liberação da via por uma hora.

Confira as sugestões de desvio:

Pra quem segue pela BR-373, de Ponta Grossa sentido oeste, ao chegar no trevo de Imbituva, acessar a cidade Imbituva e acessa a BR-153 sentido Irati até a BR-277 e continua pela 277, sentido oeste.

E, para quem vem de Guarapuava no sentido leste, ao chegar no trevo do relógio seguir pela BR-277 e não acessar a BR-373.

Para chegar em Ponta Grossa, pode ir por Irati – Imbituva pela rodovia federal (BR-153) ou pode seguir pela PR-438, de Fernandes Pinheiro até Ponta Grossa.

Questionada sobre a liberação, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que se utiliza do Manual de Resposta de Incidentes do órgão, que prevê o uso escalonado do uso da força, segundo requisitos doutrinários, os quais vem sendo cumpridos

Ainda conforme nota, divulgada por volta das 7h30 desta manhã, “as equipes identificarão as lideranças e participantes que estão sujeitas ao processo por descumprimento da liminar concedida pela Justiça Federal à PRF, que impede o bloqueio de vias. Os infratores estarão sujeitos à penalidade de R$ 10 mil reais além das demais sanções cabíveis, que serão aplicadas pela Justiça.”

O montante de multas e autuações aplicadas aos organizadores dos eventos antidemocráticos não foi informado pela PRF que está atuando para restabelecer a normalidade.