Policiais fazem a limpeza das estradas tomadas por manifestantes bolsonaristas. (Divulgação PRF-PR)

Cai o número de bloqueio as estradas no Paraná. Segundo último boletim da Polícia Rodoviária Estadual (PRE-PR), emitido às 11 horas, havia 7 pontos de bloqueio parciais e nenhum total nas rodovias estaduais. Já de acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 11h47 havia apenas um ponto de bloqueio nas estradas federais do Estado. Manifestantes bolsonaristas estão nas ruas desde domingo (30), quando foi proclamada a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições.

O pontos de bloqueio em rodovias federais no Paraná se resumia a BR-376, km 645, Tijucas do Sul – sentido Santa Catarina. Conforme dado da PRF, o ponto parado é por conta de uma “retenção preventiva na BR-376, no posto da PRF, sentido Santa Catarina, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A retenção é por conta de interdição em Garuva, já em Santa Catarina. A retenção é para evitar acidentes na serra. A orientação ainda da PRF era para que os motoristas evitem o trecho até a liberação das estradas no estado catarinense.

A Polícia Militar do Paraná segue atuando para fazer a liberação dos trechos bloqueados nas rodovias estaduais. Até o momento, são 7 pontos de bloqueios parciais e nenhum ponto de bloqueio total.

Além disso, foram liberados totalmente 75 trechos das rodovias estaduais, não havendo mais manifestantes. Foram realizadas também 36 atuações do Corpo de Bombeiros para apagar focos de incêndio e remoção de objetos, desde o dia 31 de outubro.

A Defesa Civil também atuou na retirada de obstáculos que obstruíam as vias e limpeza de 11 locais de bloqueio.

Foram empregados 4,5 mil policiais militares e 1.550 viaturas da PM. Pelo Corpo de Bombeiros, foram empregadas 333 viaturas e 682 militares.

Foram confeccionados 178 boletins de ocorrência das manifestações e de lideranças. Também foram identificadas 35 lideranças. Uma pessoa foi encaminhada para assinatura de termo circunstanciado por flagrante de desobstrução de via e uma pessoa foi presa pelo descumprimento da ordem policial.

A PMPR realizou, até o momento, seis escoltas de caminhões, sendo duas de alimentos perecíveis e quatro de combustíveis.

A Polícia Militar do Paraná emitiu 66 autuações de trânsito de veículos, sendo que 15 foram autuados por resultarem no bloqueio de rodovias.

Vale ressaltar que a PMPR está cumprindo integralmente as determinações judiciais a fim de reestabelecer, o mais breve possível, a normalidade nas rodovias que cruzam o nosso estado.