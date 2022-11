(Franklin de Freitas)

Tempo instável com chuvas e alguns temporais no Paraná, a partir do setor Oeste, segundo o Simepar. As chuvas são bem significativas em alguns pontos, acompanhadas de raios. Até a manhã de hoje, não houve registro de ventos fortes, associados a estas áreas de chuvas fortes no oeste.

A madrugada teve registro de chuvas em vários setores do Paraná. Em muitas cidades do noroeste, oeste, sudoeste e do centro-sul as pancadas de chuva são fortes, acompanhadas por descargas atmosféricas. Em Assis Chateaubriand e Laranjeiras do Sul choveu mais de 30 mm nas últimas horas. As temperaturas estão mais baixas no sul paranaense: perto dos 13°C.

Neste domingo, áreas e linhas de instabilidade que avançam do Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina, mantém o tempo instável com pancadas de chuva nas diversas regiões do Paraná, inclusive com possibilidade para tempestades, principalmente entre as regiões sudoeste, oeste e noroeste paranaense. Ao longo do dia as instabilidades avançam para os demais setores. Condição de abafamento ocorre em boa parte do Estado.

Na segunda-feira, um sistema de baixa pressão se intensifica sobre o Sul do Brasil, dando origem a uma frente fria. Com isso, pancadas de chuvas são esperadas sobre o Paraná, com acumulados que podem ser significativos. Inclusive, há condições favoráveis também para o desenvolvimento de tempestades em vários setores.