Henry Milleo/Arquivo BP

Alguma nebulosidade no Paraná, temperaturas com elevação e um aumento da instabilidade atmosférica a partir do oeste, nas próximas horas. Na imagem de satélite destaque para alguns valores de temperaturas por região no momento.

Amanhece hoje no Paraná com pouca nebulosidade no céu. Aumento de nuvens mais altas a partir do extremo oeste, por conta de instabilidade no Paraguai. Em relação às temperaturas no estado, em média os valores são agradáveis, enquanto a noroeste e na faixa do litoral, temos valores próximos dos 20 °C.