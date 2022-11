Rachel Ribas

O tempo no Paraná fica instável a partir da faixa litorânea. Algumas chuvas na região e expectativa de manutenção da instabilidade no setor. As temperatras no Estado apresentam valores mais baixos entre o sul e leste, com média de 14 °C, enquanto a noroeste esta mais aquecido, com média de 19 °C.

Nos próximos dias há um indicativo de termos bastante chuva no setor leste do Paraná (acima de 200 mm), situação que pode provocar alagamentos e transtornos a população, especialmente no litoral. Formação de um sistema de baixa pressão e ventos predominantes de leste/sudeste favorecem a formação das áreas de instabilidade.

Neste sábado, um sistema de baixa pressão se forma sobre o oceano, entre Paraná e São Paulo. A presença deste sistema favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade, especialmente entre a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral. Nessas regiões, chove a qualquer momento do dia, com volumes de chuva que devem ser significativos, principalmente entre a Serra do Mar e as praias. No interior fica bem abafado e, a partir da tarde, chuvas rápidas e localizadas ocorrem preferencialmente nas regiões central, sul, sudoeste e no norte pioneiro.

No domingo, segue com previsão de chuvas mais expressivas entre a RMC e o litoral paranaense, pois perturbações atmosféricas seguem reforçando a instabilidade em superfície. Nessas regiões, as precipitações ocorrem a qualquer hora do dia, podendo ocasionar transtornos à população, principalmente entre a Serra do Mar e as praias. Na maior parte do interior do Paraná, a chuva ocorre a partir da tarde, em função do tempo mais abafado. Em alguns pontos pode chover forte, situação bem comum para esta época do ano.