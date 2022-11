Mario Akira/Arquivo BP

A noite de sexta-feira (4) tem a presença de poucas nuvens na maior parte do Paraná. A massa de ar seco e frio segue atuando em vários setores paranaenses, por isso as temperaturas estão baixas em algumas regiões. Está mais frio no sul e na RMC, com valores perto dos 10°C às 22 horas.

Poucas mudanças nas condições do tempo no Paraná neste sábado (5). Em boa parte do interior paranaense o céu fica com poucas nuvens, com grande variação das temperaturas ao longo do dia (frio no amanhecer e valores agradáveis à tarde). Entre os Campos Gerais, a RMC e as praias a nebulosidade continua presente, não se descartando a ocorrência de chuviscos ocasionais. Nestes setores as temperaturas variam menos durante o sábado, com vento aumentando a sensação de frio.

Os ventos em superfície continuam transportando umidade do oceano, por isso neste domingo (6) a nebulosidade segue mais concentrada entre a região central e o leste do Paraná. Sol também aparece por alguns momentos, mas mesmo assim não chega a aquecer muito. No interior segue com poucas nuvens, com temperaturas mais agradáveis à tarde. No amanhecer ainda faz frio. Em Curitiba o dia fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuviscos.