Divulgação/AEN/Geraldo Bubniak – Paraná está entre estados mais rápidos para a abertura de empresas

De acordo com dados do Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian, do total de 365.829 novas empresas criadas no Brasil em agosto, 67.709 foram no Sul. No ranking das regiões, ficou em segundo lugar, atrás da Sudeste (184.625). O Paraná se destacou com o maior número de aberturas na região (25.562).

No cenário geral nacional, em comparação com o mesmo período de 2021, houve uma queda de 4,5%, mas no comparativo com o mês anterior (julho/2022), o cenário é de aumento de 9,8%. O setor de Serviços foi o que mais se destacou no período, com 255.006 negócios criados.