Daniel Castellano/SMCS arquivo

Chovia forte em vários municípios do Sudoeste e do Centro-Sul do Paraná no final de tarde desta terça-feira (27). Além das chuvas, havia registro de muitas descargas atmosféricas e condição para rajadas de ventos fortes. Nesta terça, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para temporais no Estado entre a noite de terça e a manhã de quarta-feira (28).



Em Curitiba também podem ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura máxima deve chegar a 25 graus e a mínima fica em 18 graus. Na quinta-feira (29) na capital, a previsão é de pancada de chuvas, com temperaturas entre 15 e 25 graus. Na sexta (30) e no sábado (31), o sol deve brilhar.