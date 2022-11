A Tocha Olímpica chegou ao Paraná no dia 28 de junho e passou pelas cidades de Londrina, Arapongas, Maringá, Campo Mourão e Cascavel. No dia 30 de junho, a comitiva do revezamento percorreu Matelândia, Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu até chegar a Foz do Iguaçu. No dia 2 de julho o percurso cruzou os municípios de Céu Azul, Santa Tereza do Oeste, Realeza, Francisco Beltrão e Pato Branco, seguindo para Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, até retornar ao Paraná, onde fica até amanhã, seguindo para São Paulo. A chama Olímpica chega ao Rio de Janeiro no dioa 4 de agosto.