O Governo do Estado, por meio da Secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), firmou parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE/PR) para ampliar as possibilidades de acesso à qualificação profissional a adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas. A parceria foi assinada ontem pelo secretário Rogério Carboni e o diretor-presidente do CIEE, Antoninho Caron. O convênio não vai gerar custos ao Estado e aumentará o potencial de ressocialização de adolescentes em conflito com a lei. Os cursos serão disponibilizados gratuitamente, em sintonia com as atuais demandas do mercado, a adolescentes a partir de 14 anos que cumprem medidas nos 19 Centros de Socioeducação e nove Casas de Semiliberdade do Paraná. Com a assinatura do termo de parceria, a próxima etapa é a definição dos cursos e organização das turmas além da disponibilização dos cronogramas, o que deve acontecer já em janeiro de 2023.