Hedeson Alves/Tecpar

O Instituto de Tecnologia do Paraná, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto de Biologia Molecular do Paraná inauguraram ontem o Centro de Saúde Pública de Precisão. A unidade fará estudos genéticos que possam trazer respostas mais precisas no diagnóstico e tratamento de doenças, focando na necessidade de cada indivíduo. As três instituições irão trabalhar em conjunto no centro, instalado no Parque Tecnológico da Saúde, em Curitiba. O investimento totaliza R$ 12,4 milhões.



Com a implantação do centro, especialistas das três instituições farão estudos da população com doenças raras e câncer, por meio de sequenciamento genético de nova geração e pesquisa genômica.