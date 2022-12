Reprodução/Sedest

O Parque Estadual Pico Marumbi, localizado em Morretes, no Litoral do Paraná, já está aberto para visitação, das 8h às 17h. O local ficou fechado por cerca de uma semana, para análise de possíveis riscos aos visitantes, devido ao grande volume de chuvas na região.

O risco maior, de acordo com o Instituto Água e Terra (IAT), se apresentava nas trilhas e morros do parque, cuja principal atividade é o turismo de montanha. O fechamento da Unidade de Conservação para visitação foi determinada em função, principalmente, da ocorrência do deslizamento de terras de grande dimensão em um morro na BR-376, em Guaratuba, e também de outras ocorrências relacionadas às chuvas na região litorânea.

O Pico Marumbi é composto por oito cumes, incluindo o Monte Olimpo, com 1.539 metros. É um dos pontos preferidos dos turistas para a prática do montanhismo. O local se destaca pela altura e trilhas íngremes, e conta com opções de escaladas em todas as modalidades e graus de dificuldades.

Também faz parte da Unidade de Conservação o Salto dos Macacos, com duas cachoeiras que despencam de um paredão de 70 metros de altura, e uma profunda piscina natural. A trilha de acesso nasce na Estrada das Prainhas, com um percurso que dura cerca de duas horas.