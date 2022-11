(Valquir Aureliano)

Um dos cartões-postais de Curitiba, o Parque Tingui está enriquecendo sua paisagem com uma importante obra de arte, a última feita pelo baiano Emanuel Araújo, artista reconhecido internacionalmente e ligado ao universo da cultura afro-brasileira que faleceu em 7 de setembro deste ano. A escultura vermelha, com sete metros de altura e com dobradura de aço, chegou anteontem da fábrica Brafer e está sendo assentada numa curva do rio Barigui.

A instalação da obra de arte no parque curitibano já teve início e a inauguração está prevista para o próximo dia 22 (terça-feira), às 11 horas, marcando o centenário do movimento modernista, os 200 anos de Independência do Brasil e ainda celebrando a Semana da Consciência Negra.

A escultura vermelha é uma doação da galeria Simões de Assis e da empresa curitibana de engenharia metálica Brafer, responsável pela execução da peça. O local escolhido pela Prefeitura de Curitiba para a implantação da obra é na beira do lago do Parque Tingui, entre os bairros São João e Vista Alegre, no caminho para Santa Felicidade e também por onde passa a Linha Turismo, no cruzamento das ruas José Casa Grande e Professor Dario Garcia.

O artista

Fundador do Museu Afro Brasil, em São Paulo, Emanoel Alves de Araújo nasceu em Santo Amaro da Purificação, Bahia, em 1940. Descendente de três gerações de ourives, escultor, curador e museólogo, entre outras qualificações artísticas, suas obras foram marcadas por cores fortes, texturas e formas geométricas, onde explorou criativamente a herança africana na cultura brasileira.

Expôs em várias galerias e mostras nacionais e internacionais, somando cerca de 50 exposições individuais e mais de 150 coletivas. Em sua vasta trajetória constam uma medalha de ouro na 3ª Bienal Gráfica de Florença, Itália, e vários prêmios nacionais. Além disso, foi diretor do Museu de Arte da Bahia (1981-1983), diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo (1992-2002) e lecionou artes gráficas e escultura no Arts College, na The City University of New York (1988).