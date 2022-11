DER/PR vai reformar passarelas e pontes em Telêmaco Borba e região (Foto: DER)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou edital para reformas e melhorias em sete obras de arte especiais (passarelas e pontes) nos municípios de Telêmaco Borba, Imbaú e Ivaí, nos Campos Gerais, e em Cândido de Abreu, no Centro.

São três passarelas da PR-160 no perímetro urbano de Telêmaco Borba; a Ponte do Rio Imbaú na PR-340, limite entre Telêmaco Borba e Imbaú; a ponte do Rio dos Índios e do Rio Água Frio, ambas na PRC-487 em Ivaí; e a Ponte do Rio Ubazinho em Cândido de Abreu. A localização precisa de cada estrutura pode ser verificada AQUI, na aba CP 170/2022.

A licitação é realizada na modalidade Concorrência Pública, em que vence a participante que apresentar a proposta de preço mais vantajosa para a administração pública e tiver sua documentação habilitada. A abertura dos envelopes de preços está marcada para 29 de novembro, às 14h, no auditório do DER/PR e com transmissão ao vivo pela internet.

Os serviços previstos incluem reparo e recuperação de estruturas de concreto, instalação e recomposição de dispositivos de drenagem na OAE e acessos, recuperação de pavimento, novo contrapiso em argamassa, reparo e instalação de nova sinalização e dispositivos de segurança, limpeza, roçada, poda de árvores e pintura, entre outros.

Após término da licitação, assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço, o prazo de execução das melhorias é de 120 dias corridos (quatro meses), com os serviços iniciando em Telêmaco Borba, nas passarelas do km 215 e do km 213.