José Fernando Ogura/SMCS

O Passeio Público e o Jardim Botânico de Curitiba têm alteração nos horários de funcionamento para permitir que curitibanos e turistas aproveitem ao máximo a programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais. O parque mais antigo da cidade recebe o Natal Condor e o Jardim Botânico, o Jardim dos Sonhos Ademicon, que tiveram as suas estreias no último fim de semana.

Além de abrir às segundas-feiras, dia em que, normalmente, fica fechado para manutenção, o Passeio Público vai funcionar das 6h às 21h, até o dia 8 de janeiro. O horário habitual de fechamento é 20h. Com um dia e uma hora a mais por dia, vai ser possível aproveitar a decoração luminosa e o carrossel. E, de quinta a domingo, as apresentações do espetáculo A Ilha da Ilusão Revive o Natal, que pode sofrer alterações em dias de chuva.

Quem for fazer fotos na decoração do Jardim Botânico de Curitiba também ganha uma hora a mais por dia. A unidade de conservação, que funciona diariamente até 19h30, fica aberta ao público até 20h30, também até o dia 8 de janeiro.

O espaço ganhou elementos decorativos e luminosos para dar o clima das festividades ao cenário, que ficou ainda mais “instagramável”. Já no portal de entrada, há luzes de led nas cores do patrocinador. Quem for até lá também vai poder passar por um caminho de luz, que leva a estações como a Estrela dos Desejos, a Bola de Natal, um cavalo em Estilo de Carrossel, um Urso, uma Caixa de Presente, a Árvore de Natal da Ademicon e o Globo de Neve Encanto de Natal.