San -epar constrói em Pato Branco uma das mais modernas estações de tratamento de esgoto do Paraná

A Sanepar está investindo cerca de R$ 100 milhões em Pato Branco, no Sudoeste, na ampliação do sistema de esgotamento sanitário na cidade. A nova Estação de Tratamento de Esgoto, a ETE Pato Branco, terá vazão de 210 litros de esgoto por segundo e destaca-se pela tecnologia de alta eficiência no processo de tratamento.

Construída nas proximidades do Contorno Norte, a ETE atenderá a rigorosos parâmetros ambientais, com o uso de uma tecnologia que alia alta eficiência de tratamento, inibe a geração de odor e otimiza o espaço físico, chamada de MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor, em inglês).

Esta tecnologia provoca o aumento na quantidade de bactérias que fazem a decomposição da matéria orgânica do esgoto, melhorando a eficiência do tratamento. “Outra vantagem é que, por ser um sistema aeróbio, em que as bactérias utilizam oxigênio para decompor o esgoto, não há geração de gases derivados do enxofre, minimizando o problema de odor”, detalha o gerente de projetos e obras da Sanepar na Região Sudoeste, Aurio Bonilha.

O novo sistema também terá 9,7 quilômetros de interceptor – tubulação de grande porte (800 milímetros de diâmetro) – que recebe o esgoto das redes coletoras menores e faz o transporte até a estação de tratamento.

Na chegada do interceptor à ETE, para transpor o Rio Ligeiro e a diferença topográfica no relevo, a Sanepar está construindo uma travessia aérea. Esta tecnologia mantém a declividade constante para que o escoamento do esgoto siga por gravidade, sem precisar de bombeamento.

O trecho aéreo tem cerca de 200 metros de extensão. Protegida por treliça de aço, a tubulação se sustenta em 21 pilares de concreto, numa elevação que chega a 13 metros, o equivalente a um prédio de quatro andares. Acima do vão do rio, a tubulação é de aço inox, mais durável e resistente.

O resultado da solução adotada foi uma instalação que vem sendo associada aos aquedutos usados pelos romanos, em referência à canalização suspensa e pela semelhança visual da estrutura.

Além do interceptor, o complexo da Sanepar em Pato Branco engloba mais 15 quilômetros de rede coletora de esgoto, novas elevatórias e 691 ligações de esgoto. As obras devem ser concluídas em 2023.