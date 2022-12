(PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está atuando com a van do Instituto de Identificação do Paraná (IIPR), no Verão Maior Paraná no Litoral do Estado. A van estará instalada em Matinhos e Guaratuba, em dias alternados, das 9h às 17h.

Os policiais civis estão à disposição orientando os veranistas sobre 1ª e 2ª via da Carteira de Identidade, passando informações sobre a 2ª via fácil, que pode ser solicitada diretamente no site da PCPR, e distribuindo materiais de divulgação.

O papiloscopista da PCPR Danilo Lemos conta que a equipe estará realizando interação e entrega de materiais. “Além de interação com as crianças através de coleta das impressões digitais e material próprio de divulgação para elas”.

O coordenador do Verão Maior pela PCPR, Getúlio de Moraes Vargas, conta que o trabalho estará sendo realizado pela equipe de papiloscopistas do IIPR. “Além da atividade normal no reforço da operação verão, estão orientando a população na orla da praia.”

O atendimento tem o objetivo de informar a população sobre os serviços disponíveis e aproximar a PCPR dos veranistas.