Ricardo Marajó / SMCS

Referência em cidade sustentável no Brasil e no mundo, Curitiba não poderia deixar de ter entre suas atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 experiências que compartilhem com a população conceitos da atual gestão que visam a redução de emissões de gases e a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Além do Natal da Família Folhas no Bosque Zaninelli, que estreia no próximo domingo (11/12), a programação natalina da capital terá o inédito Pedala de Natal, durante três dias, a partir de quarta-feira (14/12).

NÃO É PRECISO INSCRIÇÃO para o Pedala de Natal. Basta chegar e participar, porém recomenda-se a participação apenas de pessoas acima de 15 anos, equipadas com sinalização noturna e capacete.

“Reunir os amigos e familiares e percorrer de bicicleta alguns dos endereços do circuito de Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 é também uma boa opção de lazer para as noites quentes deste mês”, convida Carlos Eduardo Pijak, secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude.

Serão três circuitos natalinos de bicicleta. Na próxima quarta-feira (14/12), ocorre um passeio ciclístico natalino iniciando na Praça 29 de Março, Mercês, seguinto até o Caminho de Luz da Ligga no Parque Barigui, no Santo Inácio, onde será possível percorrer de bike as estações da atração, e retornando para a praça do Mercês.

Também haverá um circuito do Pedala de Natal iniciando na Rua da Cidadania do Bairro Novo, na quinta-feira (15/12), passando pelo Natal da Família Moletta e pelo presépio do Parque Lago Azul, ambos no Umbará, retornando para a Rua da Cidadana do Bairro Novo.

O terceiro circuito natalino de bike, no dia 20 de dezembro, começará na Rua da Cidadania do Boqueirão, seguinto até o Caminho de Luz da Ligga no Parque Náutico, no mesmo bairro, onde será possível percorrer de bike as estações da atração e retornando para a Rua da Cidadania do Boqueirão.

Durante todos os percursos do Pedala de Natal, haverá acompanhamento de equipes da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e da Superintendência de Trânsito de Curitiba.

Saiba mais sobre cada um dos circuitos do Pedala de Natal que irá passar por caminhos e ruas especialmente decorados este ano em Curitiba:



Praça 29 de Março – Caminho de Luz da Ligga no Parque Barigui

Data: 14/12 (quarta-feira)

Concentração: 20h na Praça 29 de Março – Rua Desembargador Motta, s/n – Mercês

Largada: 20h30

Percurso: 8 km

Retorno para a Praça 29 de março



Rua da Cidadania do Bairro Novo – Rua Iluminada da Família Moletta e presépio do Parque Lago Azul

Data: 15/12 (quinta-feira)

Concentração: 19h30 – Rua da Cidadania do Bairro Novo – R. Tijucas do Sul, 1700 – Sítio Cercado

Largada: 20h

Percurso: 17 km

Retorno para a Rua da Cidadania do Bairro Novo



Rua da Cidadania do Boqueirão – Caminho de Luz da Ligga no Parque Náutico

Data: 20/12 (terça-feira)

Concentração: 20h – Rua da Cidadania do Carmo – Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430 – Boqueirão

Largada: 20h30

Percurso: 12 km

Retorno para a Rua da Cidadania do Boqueirão