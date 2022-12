Daniel Castellano / SMCS

O Departamento de Saúde Ocupacional da Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) informa que entre os dias 2 e 6 de janeiro de 2023, em caráter excepcional, o servidor poderá ser atendido presencialmente, na sede da Perícia Médica (Rua Desembargador Westphalen, 1566 – Rebouças), sem agendamento prévio, por ordem de chegada.

Nos casos de sintomas respiratórios e/ou covid-19, confirmados ou não, os servidores deverão cadastrar os atestados no Portal do Servidor do dia 9 ao dia 11 de janeiro de 2023, de forma retroativa. “Servidores com covid-19 não deverão comparecer presencialmente à perícia”, alerta o diretor do Departamento de Saúde Ocupacional, Guilherme Graziani.

A mudança, apenas na primeira semana do ano, será necessária porque desde as 18 horas do dia 22 de dezembro até o dia 8 de janeiro será realizada atualização do Meta 4, sistema que guarda as informações pessoais e funcionais dos servidores da Prefeitura de Curitiba.

Com isso, os serviços “Agendamento para atendimento presencial” e “Atendimento on-line”, disponíveis no Portal do servidor, estarão fora do ar.

A equipe de atendimento da Perícia estará preparada para atender os servidores, a exemplo do que era feito antes da implantação dos serviços on-line. O atendimento remoto do Departamento de Saúde Ocupacional começou a ser feito em julho de 2020, durante a pandemia, e vem sendo expandido ao longo do tempo.

O período escolhido para a interrupção do Meta 4 é considerado de menos demanda por atendimento, já que há muitos servidores em período de férias, entre dezembro e janeiro.

A partir do dia 9 de janeiro, todos os serviços do Portal do Servidor voltam ao ar e o atendimento da Perícia deverá ser feito com agendamento prévio, de maneira online.