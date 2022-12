A Consultoria Cause realizou um levantamento estatístico, em parceria com o Instituto de Pesquisa Ideia, especializado em opinião pública, e revela que a palavra do ano de 2022 eleita pelos brasileiros é “esperança”.



Na 7ª edição do estudo, o termo “esperança” é o mais comentado entre os 1.200 respondentes da pesquisa deste ano, seguido por “decepção” e “dificuldade”, ambas empatadas na segunda posição nas preferências dos entrevistados.



“A vitória da palavra ‘esperança’ aconteceu de maneira apertada, e isso ajuda a explicar a visão do brasileiro em relação ao ano que se encerra”, disse Leandro Machado, Sócio da CAUSE.