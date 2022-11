PMPR

A Polícia Militar do Paraná, por meio de equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) e do serviço reservado do 17º Batalhão de Polícia Militar, apreendeu mais de dez armas em uma casa, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, após atender uma ocorrência de um suposto estupro de vulnerável.

