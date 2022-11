Reprodução/PMPR

A Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Rodas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE), deflagrou uma operação para combater crimes nas regiões de fronteira do estado. A operação segue até o próximo sábado (12).

LEI MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA, CLICANDO AQUI