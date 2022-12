Reprodução/PMPR

A Polícia Militar do Paraná localizou mais de 800 pés de maconha cultivados em três estufas, em uma área rural de Guaratuba, no Litoral do Paraná. Os policiais encontram plantas em várias fases, desde brotos até a fase pronta para colheita.

