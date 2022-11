O sargento Rodrigo Gonçalves lotado no 13 Batalhão da Polícia Militar (BPM) colidiu seu veículo Fiat Siena com um trem em um acesso de pedestres próximo a uma ponte entre as ruas Rui Barbosa e Carlos Drummont de Andrade em Pinhais (região metropolitana de Curitiba), morrendo no local. A identificação do militar ocorreu somente pela manhã por volta das 6h30min.