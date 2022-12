A Polícia Militar do Paraná (PMPR) passou a utiliza neste fim de ano mais um aparato tecnológico contra a criminalidade: a “viatura inteligente”. Ela é equipada com câmeras que têm capacidade de identificar placas de veículos e reconhecimento facial. Os equipamentos foram instalados em uma viatura própria da PMPR que está circulando na Capital, em modelo de teste, e vai participar das ações no Litoral durante o Verão Maior Paraná.

