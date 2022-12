(Divulgação/PMPR)

A Polícia Militar do Paraná demonstrou na sexta-feira passada os novos veículos adquiridos pela corporação e que serão utilizados no policiamento preventivo ostensivo no Litoral durante o Verão Maior Paraná.

A grande novidade são os diciclos, chamados de “Veículo Individual de Policiamento”, no qual um policial militar fica em pé na plataforma e pode atingir uma velocidade de até 22 km/h.

Os policiais militares que utilização esses veículos passaram por treinamentos para que estejam com total capacidade para uso a partir deste final de semana, na abertura da programação.

Também serão usados uma espécie de buggy, com capacidade para até quatro pessoas e com tração 4×4, podem acessar áreas mais inóspitas.