Divulgação / PM

Equipamentos e verdadeiras máquinas automobilísticas dignas de filme de cinema com as cores da Polícia Militar do Paraná encantaram os veranistas que passeavam pelo Morro do Cristo, em Guaratuba, neste sábado (24), no litoral do Paraná. Foi assim que a PMPR deu início ao Ciclo de Exposições no Verão Maior Paraná.

