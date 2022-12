Com as praias lotadas e centenas de pessoas circulando na areia, não é difícil acabar se perdendo em meio a tantos guarda-sóis e tendas iguais. Se para os adultos isso pode acontecer com certa facilidade, quando se trata das crianças o problema é mais grave e pode evoluir para um desaparecimento ou acidente. Por isso, a Polícia Militar do Paraná está distribuindo, durante o Verão Maior Paraná 2022/2023, pulseirinhas de identificação em toda faixa litorânea e em pontos onde há maior circulação de veranistas, para prevenir casos de crianças perdidas.

A PMPR conta com módulos móveis em todos os municípios do litoral paranaense onde fornece informações, faz o patrulhamento preventivo na orla marítima e também entrega pulseirinhas de identificação.

Até esta sexta-feira (30), os policiais militares entregaram 2.369 pulseirinhas que facilitam a identificação das crianças caso se percam dos pais ou responsáveis.

Para a porta-voz da Polícia Militar durante o Verão Maior Paraná, capitã Elizangela de Lima, é muito importante que os pais ou responsáveis peguem a pulseirinha de forma gratuita, pois, é uma forma de proteção para todos. “Todos os nossos policiais militares são instruídos na hora de fornecer uma pulseirinha. Nela há informações de nome da criança, local onde a pulseirinha foi entregue e um contato do pai ou responsável”.

PLANEJAMENTO – A atividade faz parte do planejamento da Corporação para oferecer serviços gratuitos, de caráter preventivo, à população. As pulseirinhas de identificação minimizam o transtorno de uma criança perdida.

A entrega das pulseirinhas é feita em pontos fixos da PM em toda a orla dos balneários de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, em locais com grande circulação de pessoas e até em locais de algum evento que aglomere pessoas.

“Foram dois anos em que os veranistas não desceram tanto para o litoral paranaense e com a expectativa de um grande movimento nesta virada do ano, além do policiamento reforçado, os pais têm um importante papel de cuidado com as crianças”, frisou a capitã.

A capitã ressalta que a principal orientação aos veranistas é sempre manter as crianças identificadas com a pulseirinha antes de chegar às areias. Depois, também é importante estar atento ao movimento dos pequenos, sem se distrair com o celular ou conversas que tirem os olhos dos pequenos. Em caso de perda, a família deve procurar uma equipe da Polícia Militar ou discar 190.